Galaxy A25 5G близок к попаданию на прилавки

В ближайшее время в продажу должен поступить очередной смартфон производства Samsung, Galaxy A25 5G. Модель под номером SM-A256E уже предлагается на веб-сайте производителя в Индии. Ещё в сентябре описание этого устройства появилось в бенчмарке Geekbench 6.





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Аппарат обладает изящным дизайном со скруглёнными углами, тонкими рамками вокруг экрана и вырезом в форме буквы U спереди. Внешний вид напоминает о других смартфонах Samsung нынешнего года. Сзади в верхнем левом углу вертикально располагаются три камеры. На рамке находятся кнопка питания, регулятор громкости с правой стороны и отсек для SIM-карт слева.

Здесь установлен собственный 8-ядерный процессор Samsung Exynos 1280 с графическим процессором Mali-G68. Будут предлагаться версии с объёмом памяти 6 и 8 ГБ, хранилищем 128 и 256 ГБ. При желании можно будет установить карту памяти вместимостью до 1 ТБ. Используется панель Super AMOLED Infinity-U размером 6,5 дюйма с разрешением FHD+. Частота обновления на ней достигает 120 Гц, а яркость 1000 нит.

Сзади находятся основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера 8 Мп, макро 2 Мп, а разрешение передней камеры 13 Мп. Установлена система Android 14 с программной оболочкой Samsung One UI 6. Версия Android будет обновляться 4 года, обновления безопасности приходить 5 лет.

Ёмкость батареи равна 5000 мАч, есть поддержка стандартов связи 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Предлагаются голубой, синий, чёрный и жёлтый цветовые варианты.

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Точная дата начала продаж пока не сообщается, пишет Gizmochina.