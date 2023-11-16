реклама
На 23 ноября компания Honor назначила анонс в Китае смартфонов Honor 100 и Honor 100 Pro. После этого она собирается заняться выпуском аппаратов Magic 6, которые ждут в первом квартале будущего года. Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что основная камера здесь получит сенсор OmniVision OV50K размером 1 дюйм.
Среди современных смартфонов наиболее продвинутым сенсором сейчас является дюймовый Sony IMX989, встречающийся на флагманах Xiaomi и некоторых других производителей. Скоро его может потеснить другой дюймовый сенсор Sony Lytia LYT-900, который войдёт в состав смартфонов Oppo Find X7 Pro, Xiaomi 14 Ultra и Vivo X100 Pro+.
реклама
Представители серии Honor Magic вроде моделей Magic 5 Pro и Magic 4 Ultimate регулярно занимали верхние места в фотографических тестах DxOMark. Ожидается, что на этот раз ситуация повторится.
Недавние премиальные смартфоны Xiaomi 14 и iQOO 12 используют сенсоры OmniVision. Всё больше производителей отдают им предпочтение вместо привычных сенсоров Sony.
Также аппараты Magic 6 могут получить поддержку спутниковой связи и все они должны работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3, пишет Gizmochina.