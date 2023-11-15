Главным, что сразу бросается в глаза, является необычный дизайн заднего модуля камер смартфонов, особенно старшей модели

Honor начала рекламировать новые смартфоны спустя несколько недель после того, как компания анонсировала серию Magic6 во время саммита Snapdragon в этом году. На данный момент компания поделилась несколькими изображениями серии Honor 100 и коротким рекламным видеороликом, который можно посмотреть ниже. Интересно, что Honor имеет обыкновение обновлять свои смартфоны среднего класса каждые шесть месяцев, причем сериям Honor 80 и Honor 90 еще не исполнилось года.

Судя по фотографиям, опубликованным на данный момент, и Honor 100, и Honor 100 Pro имеют изогнутые дисплеи и интересный дизайн модуля камер. Однако последний оснащен двумя фронтальными камерами, в то время как младшая модель довольствуется только одной. Можно предположить, что Honor 100 Pro будет оснащен сверхширокоугольной фронтальной камерой, как и его предшественник.

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Более того, у Honor 100 Pro будет дополнительная задняя камера по сравнению с его обычным собратом. Хотя Honor еще не предоставила полные характеристики камеры, информация на опубликованных тизерных изображениях подтверждает некоторые детали. Например, обе модели оснащены основной камерой на 50 МП с диафрагмой f/1,9, что является значительным отличием от датчика разрешением 200 МП, лежащего в основе предшественников.

Как сообщается, по крайней мере, Honor 100 Pro будет использовать чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и проводную зарядку мощностью 100 Вт, что будет обновлением по сравнению с Honor 90 Pro. Официальный анонс смартфонов Honor 100 и Honor 100 Pro состоится 23 ноября в Китае. Что касается глобального запуска, то компания пока не поделилась подробностями о данном событии.