Анонс Realme GT 5 Pro ожидается до конца ноября

В недалёком будущем на прилавки поступит новый смартфон Realme GT 5 Pro, который станет очередным флагманом на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Анонс состоится уже в ноябре, а вот дата начала продаж пока не называется. Зато производитель назвал некоторые ключевые характеристики этого устройства. В частности, в камере будет использоваться сенсор Sony Lytia.

Считается, что аппараты Realme GT 5 Pro и OnePlus 12 будут обладать одинаковыми основными камерами. Главная камера OnePlus 12 основана на сенсоре 50 Мп LYT-808. Конкретная модель сенсора Lytia в GT 5 Pro не называется.

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Несмотря на сходства, OnePlus 12 может иметь более продвинутые фотографические возможности за счёт сверхширокоугольной камеры с сенсором IMX581 48 Мп и телеобъектива-перископа 64 Мп OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом.

Realme GT 5 Pro может обладать сверхширокоугольной камерой 8 Мп IMX355 и телеобъективом-перископом 50 Мп IMX890 с 2,7-кратным оптическим зумом. Спереди в обоих случаях ожидают камеры 32 Мп.

Среди других характеристик аппарата Realme названы экран OLED размером 6,78 дюймов с изгибами по сторонам и разрешением 1,5K при частоте до 144 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ хранилище UFS 4.0, крупная система охлаждения и аккумулятор 5400 мАч. Мощность проводной зарядки составит 100 Вт, а беспроводной 50 Вт. Устройство будет работать на Android 14 с программной оболочкой Realme UI 5.

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23 ноября должны быть представлены серии смартфонов Honor 100, Oppo Reno 11 и Red Magic 9 Pro. Через несколько дней после этого должны быть анонсированы и GT 5 Pro, пишет Gizmochina.