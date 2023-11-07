В Telegram можно получать бесплатный Premium

На этой неделе разработчики популярного мессенджера Telegram представили очередное обновление. Одной из новинок стала возможность проведения в каналах розыгрышей с распределением призов среди подписчиков.

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Авторы могут настраивать розыгрыши парой криков. По завершении розыгрыша мессенджер самостоятельно определит победителей среди удовлетворяющих заданным условиям читателей канала. Призами могут быть подарочные коды для активации подписки на платный тариф Telegram Premium. При желании устроители розыгрышей могут предлагать и призы от себя.

Участников розыгрышей можно выбирать. Например, это могут быть новые подписчики за определённый промежуток времени или пользователи из указанных стран. Можно задать, на какие сторонние каналы нужно подписаться, чтобы стать участником розыгрыша. Прежде чем розыгрыш начнётся, авторы должны оплатить количество премиальных подписок, которые бесплатно достанутся победителям.

Ещё обновление увеличивает число голосов у обладателей подписки Premium. Отныне 4 голоса можно отдать одному каналу или поделить среди нескольких.

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Основатель Telegram Павел Дуров уже начал розыгрыш 10000 подписок длительностью 6 месяцев.