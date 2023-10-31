Telegram на мобильных устройствах получил очередное обновление

Мессенджер Telegram на днях в очередной раз был обновлён и теперь обладает переработанной системой ответов на посты. Из них можно выбирать цитаты и форматировать ссылки.

Главное внимание разработчики уделили системе ответов. Они становятся более универсальными, предлагая возможность извлекать из ответов определённый текст и нажимать на кнопку «Цитировать». Пользовательское сообщение будет показываться под первоначальным сообщением вместе с цитатой. Также цитаты можно форматировать, а сообщения пользователей можно отправлять в новый чат.

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Появилась возможность настраивать предварительный просмотр ссылок. Прежде он появлялся автоматически после вставки ссылки в текстовое поле. Теперь можно поменять размер отображаемых миниатюр, место отображения и приоритет ссылок, если их больше одной.

Истории также получили ряд новшеств. Их можно пролистывать жестом влево и вправо по экрану. Можно менять настройки вспышки передней камеры, цветовую температуру и яркость.

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Новая версия Telegram распространяется на платформах Android и iOS, пишет 9to5google.