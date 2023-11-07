Google готова позаимствовать идею Samsung в часах Pixel Watch

Патентная заявка компании Google показала экран часов Pixel Watch с цифровой рамкой и без физической вращающейся головки. Заявка носит название «Распознавание жестов на лицевой панели часов с использованием тензодатчиков». В ней демонстрируются находящиеся по краям циферблата датчики, по которым выполняются скользящие и сжимающие жесты пальцами.

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В часах Samsung Galaxy Watch в своё время стали использовать цифровую рамку вместо физической вращающейся. Принадлежащая Google компания Fitbit применяет в своих часах емкостные кнопки, которые для активации нужно нажать. Samsung и Google вместе работают над программным обеспечением Wear OS для умных часов, так что неудивительно, что они могут заимствовать идеи друг у друга.

В патенте показано, как пользователь проводит пальцем по краю экрана для изменения громкости в аудиоприложении. Нажатие на края экрана с двух сторон ставит воспроизведение на паузу, может открыть уведомление или выключить экран. Жест влево по нижней части экрана меняет активное приложение или функциональность. Нажатие и удержание на определённой части экрана может активировать или отключить функции вроде фонарика.

Пока нет гарантий, что подобная функциональность войдёт в состав часов Pixel Watch 3 или следующих поколений. В последних часах Pixel Watch 2 головка стала больше и у неё усилили сопротивление, чтобы она не вращалась сама по себе. Полный отказ от подобной головки может сделать дизайн удобнее, а часы легче. В патенте говорится, что убрана и другая кнопка для запуска ассистента Google. Однако, недостатком является необходимость изучать жесты, которые могут не всегда легко срабатывать на таком небольшом экране.

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В патенте сказано, что технология может применяться и в других устройствах, вроде смартфонов, наушников, устройств виртуальной и дополненной реальности, умных очках и шлемах, пишет Androidcentral.