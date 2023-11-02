Пользователи не знают точной причины

Недавно состоялся анонс второго поколения часов Google. Несмотря на все улучшения по сравнению с часами прошлого года, не обошлось без неполадок. В частности, некоторые пользователи начали жаловаться на проблемы с зарядкой.

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Сообщается об этом на форумах Reddit. Один из постов рассказывает о том, что часы не заряжаются, хотя правильно установлены на зарядном устройстве. Неизвестно, относится неисправность к часам или к зарядному устройству. Обращение в поддержку Google пока не слишком помогло. Использование разных розеток для подключения зарядного устройства также не решило проблему. Подключение зарядки к разъёму на ноутбуке на пару дней исправило ситуацию, но потом питание перестало поступать. Приобретение нового зарядного устройства привело к тому, что часы окончательно перестали работать.

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Другой пользователь сказал, что его часы заряжались всего четыре дня. Один из сотрудников Google в ответ на обращение рассказал, что подобные проблемы встречаются нередко. Google официально эту ситуацию пока не комментировала, пишет Androidcentral.