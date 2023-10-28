ASRock предлагает мини-ПК за 1489 юаней

Компания ASRock в Японии представила портативный компьютер под названием DeskMini B760 по цене $233 в пересчёте с местной валюты. В Китае была анонсирована модель компьютера DeskMic по цене $203.

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Последний вариант обладает корпусом из алюминиевого сплава с изощрённой обработкой и двумя направляющими, чтобы легче было разбирать его. Здесь применяется материнская плата ASRock B760-STX с поддержкой процессоров Intel 12-14 поколений до i9-13900. Можно установить оперативную память DDR4 объёмом до 64 ГБ в два слота и два накопителя M.2. Один из слотов M.2 поддерживает стандарт PCIe 5.0, а другой PCIe 4.0. Ещё на материнской плате есть поддержка Wi-Fi 6 и блок питания 120 Вт.

Охлаждение здесь обещано на уровне настольных компьютеров. Это означает наличие двух вентиляторов, процессорного кулера высотой не более 52 мм и пассивное охлаждение корпуса.

Для подключения предлагаются LAN 2,5 ГБит (Dragon RTL8125BG). Спереди есть порт MIC-In, USB 3.2 Gen2x2 Type-C 20 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 Type-A 10 Гбит/с и USB 3.2 Gen2 Type-C. Также имеется разъём для наушников.

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Сзади обладатели этого компьютера найдут разъём для адаптера питания, порт D-Sub, HDMI и DisplayPort 1.4. Есть USB 3.2 Gen2 Type-C 10 Гбит/с и поддержка режима USB Type-C, а также два USB 3.2 Gen1 Type-A и два USB 2.0 с защитой от электростатического разряда. Имеется и LAN RJ-45 для подключения к проводной сети. Задний USB Type-C поддерживает DisplayPort 1.4 для экранов 8K, пишет Gizmochina.