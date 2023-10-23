Раньше эти аппараты ждали 27 октября

Прежние утечки данных говорили о том, что анонс линейки флагманских смартфонов Xiaomi 14 запланирован на 27 октября. Теперь сама китайская компания сообщает, что мероприятие состоит днём раньше. Впрочем, 26 октября в Китае может быть 27 октября для других стран.

Помимо смартфонов, китайский производитель анонсирует смарт-часы Xiaomi Watch S3 и свою новую операционную систему HyperOS, которая приходит на смену программной оболочке MIUI.

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Появились данные о некоторых спецификациях аппаратов Xiaomi 14 и 14 Pro. Они будут основаны на новом премиальном процессоре Snapdragon Gen 3, а объём памяти составит 16 ГБ. Судя по тестам в бенчмарке Geekbench, прирост производительности над Xiaomi 13 составит 20%.

Xiaomi 14 Pro получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную 50 Вт. У обоих устройств будет экран AMOLED размером 6,7 дюйма с частотой 144 Гц.

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Цена пока не называется, но не исключено, что она вырастет по сравнению с аппаратами прошлого поколения, пишет Phonearena.