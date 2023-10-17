Компания Xiaomi анонсировала скорый выпуск своего флагманского смартфона Xiaomi 14 с мощными характеристиками, тройной камерой от Leica и аккумулятором емкостью 4600 мАч. Представление запланировано на 27 октября 2023 года.

Компания Xiaomi, широко известная своими инновационными технологиями и качественной электроникой, объявила о скором запуске своего нового флагманского смартфона Xiaomi 14. Представление устройства запланировано на 27 октября 2023 года, а уже 31 октября поклонники бренда смогут приобрести новинку.

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Основные характеристики смартфона включают:

Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, гарантирующий высокую производительность устройства. OLED-дисплей с диагональю 6,44 дюйма, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Тройная камера от Leica с тремя 50-мегапиксельными датчиками, что предоставляет потребителям возможность делать высококачественные снимки. Аккумулятор емкостью 4600 мАч, способный поддерживать устройство в рабочем состоянии в течение долгого времени, а также функция быстрой зарядки.

Пользователи смогут выбрать из четырех вариантов конфигурации памяти, начиная от 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

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Новый смартфон Xiaomi 14 может стать значимым конкурентом на рынке мобильных устройств и предложить пользователям отличное сочетание качества, производительности и цены.