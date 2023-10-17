Привычная всем оболочка MIUI уходит в прошлое, а первыми смартфонами с новым ПО станут представители серии Xiaomi 14

В настоящее время Xiaomi занята подготовкой к выпуску смартфонов серии Xiaomi 14. Ранее в этом месяце появилось сообщение о том, что компания может отказаться от своей оболочки MIUI и заменить её на MiOS, что является вполне подходящим названием для ОС. Однако не подтверждено, что такое изменение имени действительно произойдет. Новая ОС от Xiaomi будет называться HyperOS и дебютирует вместе с серией Xiaomi 14.

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К сожалению, на данный момент не известно, как будет выглядеть HyperOS. Но есть информация, что она будет запущена вместе с серией Xiaomi 14, которая должна появиться в этом году и оснащена новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Важно понимать, что HyperOS не станет эксклюзивом для Китая, и будет работать на всех телефонах Xiaomi, продаваемых на международных рынках.

Генеральный директор Xiaomi также подтвердил, что работа над HyperOS началась еще в 2017 году. Есть вероятность, что в операционную систему будет встроен некоторый уровень искусственного интеллекта, потому что это станет обычным явлением для всех флагманов, которые выйдут в конце этого года и начале следующего.

Глядя на все доступные оболочки Android, MIUI — самая старая. Компания Samsung тоже сменила оболочку и перешла на One UI с выпуском серии Galaxy S8. Смартфоны OnePlus также перешли с Cyanogen Mod на OxygenOS/ColorOS, и только Xiaomi осталась на MIUI.

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Учитывая, что серия Xiaomi 14 на самом деле не так уж и далека от релиза, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время мы сможем получить доступ к гораздо большему количеству информации о HyperOS, её особенностях и возможностях.