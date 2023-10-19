Улучшенная функциональность Google Play Protect скоро будет предложена во всех регионах

Для защиты своего мобильного устройства всегда нужно быть уверенным в том, что вы не устанавливаете на него вредоносные приложения. Это относится как к работе с магазином приложений Google Play, так и к сторонней установке программ. Чтобы помочь защитить устройства, Google начинает распространять улучшенное сканирование устанавливаемых приложений в реальном времени.

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Google сообщила, что улучшит обнаружение угроз в реальном времени благодаря сканированию кода приложений. Защита Google Play protect будет спрашивать, хотите ли вы просканировать приложения перед установкой. В результате будет показано, безопасное оно или нет.

Google Play Protect уже работает на Android-устройствах с установленными сервисами Google Play вне зависимости от того, откуда устанавливается приложение. Прежде проверки в реальном времени задействовали ранее собранный набор данных. Теперь аппараты будут проводить сканирование установкой приложений во всех случаях. Это должно защитить от вредоносных полиморфных приложений, где применяются алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы избежать обнаружения.

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Сначала новая функциональность появится в Индии, затем в ряде других стран, а потом во всех регионах, пишет Androidauthority.