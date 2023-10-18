В мастерских смогут выполнять диагностику без получения доступа к персональной информации

Любому смартфону рано или поздно может потребоваться ремонт, каким бы надёжным и дорогим он ни был. Несмотря на все меры защиты, прочное стекло, корпуса из титана, это по-прежнему небольшие электронные устройства, которые нетрудно повредить. У многих современных пользователей в смартфонах хранится очень много персональной информации, фотографий, видео, финансовых данных, переписка и т.д. Когда смартфон относят в ремонт, желательно копировать эти данные в отдельное хранилище, если аппарат вообще включается. Потом их нужно стереть, а после ремонта вернуть данные обратно на устройство. Google предлагает сделать процесс не таким сложным.

Инсайдер Мишаал Рахман сообщает, что в чистой версии Android появится ремонтный режим. Благодаря ему можно будет относить устройство в ремонт без необходимости стирать данные. С этим режимом не будет доступа к приложениям и файлам, но диагностику устройства можно будет выполнять.

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Для этого применяется механизм динамических обновлений, посредством которого Android загружается в общий образ системы (GSI). Вместо загрузки в GSI используется оригинальный образ системы и новый образ пользовательских данных, имитируя чистую систему Android. При выходе из режима ремонта этот образ удаляется и загрузка происходит в прежний образ с пользовательскими данными.

Чтобы войти в ремонтный режим или выйти из него, нужен тот же пароль, что и при разблокировке устройства. Не зная его, данные прочитать невозможно.

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У Samsung есть похожий режим Maintenance Mode. Google собирается предложить ремонтный режим на аппаратах Pixel в нынешнем декабре. В будущих обновлениях Android этот режим станет доступен на аппаратах других производителей. В любом случае, прежде чем нести устройство в ремонт, по возможности рекомендуется создавать резервную копию данных, пишет Androidauthority.