Компания Google внедряет в свой браузер Chrome удобную функцию, которая распознает опечатки и предлагает веб-страницы, если вы неправильно набрали URL-адрес

Все мы не раз попадали в неприятную ситуацию, когда, набирая на телефоне длинный веб-адрес, пропускали или вставляли неправильную букву. Непонимание со стороны выбранного браузера выглядит очень странно, особенно когда общий поиск по тому же текстовому полю может дать почти телепатический ответ.

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Google наконец-то исправляет эту ситуацию. В опубликованном во вторник сообщении в блоге Google подтвердила, что функция обнаружения опечаток и предложения URL-адресов веб-сайтов теперь распространяется на Android и iOS. Это произошло после того, как в мае эта функция была впервые представлена в Chrome.

Эта новая функция Chrome была анонсирована как одна из целого ряда новых функций Google, ориентированных на обеспечение удобства.

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Кроме того, Google добавляет в Карты новые возможности для чтения с экрана - Lens, которые предоставляют слуховую информацию об окружающих местах для слепых и слабовидящих пользователей. Ассистент Routines становится более удобным в использовании для людей с когнитивными нарушениями и ограниченными возможностями.