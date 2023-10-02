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Huawei Mate X5 получит официальный чехол с жидкостным охлаждением
Такой же как для Huawei Mate 60 Pro

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Вслед за анонсом смартфона Huawei Mate 60 Pro в сентябре китайский производитель представил чехлы для него. Одним из них стал Micropump Liquid Cooling Shell. Теперь этот же чехол предлагается для аппарата Huawei Mate X5. Складной смартфон впервые стал обладателем охлаждающим чехла от его производителя.

Стоимость чехла для этого аппарата составляет 399 юаней против 299 юаней за версию для Mate 60 Pro.

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Данный защитный чехол призван поддерживать нормальную температуру функционирования устройства. Если температура повышается, пьезоэлектрический микронасос начинает качать охлаждающую жидкость, которую можно увидеть в окне внизу чехла.

Насос работает от батареи смартфона. В чехле имеется катушка для беспроводной зарядки, получающая энергию от задней стороны смартфона. Несмотря на наличие технологии охлаждения, чехол достаточно тонкий. Он предлагается только в чёрном цвете с охлаждающей жидкостью синего цвета.

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В своё время компания Oppo первая начала предлагать охлаждающие чехлы на смартфоны. Первым был выпущен чехол Ice-Skin для Oppo Find X5 Pro, затем Glacier Mat для OnePlus 10T, пишет Gizmochina.

#смартфоны #huawei
Источник: gizmochina.com
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