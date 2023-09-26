Он применяется в телевизоре Smart Screen V5 Pro

Помимо смартфонов, планшетов и часов в понедельник компания Huawei анонсировала телевизор Smart Screen V5 Pro. В его состав входит процессор Honghu 900, производительность которого на 200% превышает возможности предыдущего чипа Honghu 818. Графический процессор стал быстрее на 160%, блок нейронных вычислений на 212%.

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Всего за 0,88 секунды этот процессор способен увеличивать разрешение изображения с 1080p до 4К на скорости 120 кадров/с. Поддерживается и разрешение 8K при декодировании также на 120 кадров/с. Имеется распознавание сцен, объектов, AI SR, AI HDR.

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Сам телевизор доступен с размерами экрана 85 дюймов и 98 дюймов. В нём используется панель Super MiniLED, которая занимает 99% корпуса. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, хранилища 64 ГБ. Установлена 3.1.2-канальная звуковая система, сообщает Gizmochina.