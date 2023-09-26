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В Китае представлены Huawei Watch Ultimate Gold Edition с двусторонней спутниковой связью
Премиальное устройство обойдётся в 3000 евро

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Помимо прочих продуктов в понедельник компания Huawei представила модель смарт-часов Huawei Watch Ultimate Gold Edition с золотым корпусом. Этот дорогое устройство для обладателей глубоких кошельков, которое также доступно для европейских покупателей. Здесь используется золото в 18 карат, из-за чего цена в Европе составляет 2999 евро.

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Рамка состоит из шести секций из золота. Золото применяется также в головке, ремешке и застёжке. Узоры сделаны при помощи алмазной гравировки. Регулируемая застёжка находится на титановом ремешке.

Часы сделаны с применением нано-кристаллической керамической рамки и подверглись прецизионной обработки на станке с ЧПУ для получения максимально качественной отделки. Всего в процессе их создания были задействованы 24 технологии, что в семь раз повышает устойчивость к коррозии по сравнению со стандартной версией часов.

Применяется экран OLED LTPO размером 1,5 дюйма с разрешением 450 x 450 и переменной частотой обновления 1–60 Гц. Ёмкость батареи составляет 530 мАч. Этого при стандартных нагрузках должно хватить на 14 дней, а при интенсивных на 8 дней. Поддерживается двусторонняя спутниковая передача текстовых сообщений.

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Погружаться в этих часах можно на глубину до 100 м. Они умеют отслеживать сердцебиение, контролировать сон и снимать электрокардиограмму. Также анализируется здоровье сосудов и уровень кислорода в крови, пишет Ggizmochina.

#huawei #смарт-часы
Источник: gizmochina.com
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