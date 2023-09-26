Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Представлен смартфон Huawei Mate 60 RS Ultimate Design со спутниковыми звонками
Устройство верхней ценовой категории с корпусом из керамики

реклама

В понедельник компания Huawei анонсировала смартфон премиального уровня Mate 60 RS Ultimate Design. По внешнему виду он напоминает прошлогоднюю модель. Здесь применяется тот же дизайн с восьмиугольным модулем камеры. Корпус керамический, рамка алюминиевая. Предлагаются красный и чёрный цвета.

реклама

Установлен дисплей OLED LTPO размером 6,82 дюйма с тремя отверстиями для камеры. Разрешение экрана составляет 2720 x 1260, частота меняется от 1 Гц до 120 Гц. Используется высокочастотное ШИМ-регулирование яркости с частотой 1440 Гц, частота дискретизации касания 300 Гц. Доступно 1,07 млрд цветов и 100% цветового диапазона DCI-P3.

Камеры на этом аппарате такие же, как на Mate 60 Pro+. Главная из них 48 Мп с переменной апертурой от f/1,4 до f/4,0. Поддерживается оптическая стабилизация. Ещё есть сверхширокоугольная камера с апертурой  f/2.2. Наконец, имеется телеобъектив 48 Мп с апертурой f/3.0 и оптической стабилизацией. Здесь доступен 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой.

Спереди находится сверхширокоугольная камера 13 Мп с апертурой f/2,4 и 3D-камера для распознавания лиц. Поддерживается запись видео на разрешении до 3840 x 2160 сзади и спереди и технология защиты от тряски AIS.

У камер есть 10-ступенчатая регулируемая физическая диафрагма, поддержка одновременной съёмки с макро и телеобъективов и другие продвинутые возможности. На передней камере поддерживается режим Video HDR Vivid.

Устройство работает на процессоре Huawei Kirin 9000s и системе Hongmeng OS 4.0. Объём памяти достигает 16 ГБ, хранилище 512 ГБ и 1 ТБ с поддержкой карт памяти NM вместимостью до 256 ГБ.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, имеется зарядка 88 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная беспроводная 20 Вт. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном, поддерживается лицевое распознавание. Есть также поддержка спутниковых звонков и текстовых сообщений.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Версия 16/512 ГБ стоит 11999 юаней, а версию с объёмом хранилищем 1 ТБ оценили в 12999 юаней. Продажи начнутся 28 сентября, пишет Gizmochina.

#смартфоны #huawei
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Смартфон Xiaomi 14 Pro получит три камеры с основной 50 Мп
Мошенники стали предлагать застраховать смартфон якобы от имени банка
Анонсирован планшет Huawei MatePad Pro на процессоре Kirin 9000s
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
13
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
8
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
54
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
22
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
12
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
21
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
2
Джонсон: Комплексам ATACMS нужно лишь добраться до передовой, чтобы быть взорванными дронами РФ
1
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
6
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
1
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
+
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
20
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
+
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
18
Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
ТОП-16 мифов о мониторах
29
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
17
Первые впечатления от Witchfire
3
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
25
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1

Сейчас обсуждают

истребитель хохлизма
08:46
китай готвится к большой и серьезной войне
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
nukemall
08:44
Вы, укродебилы, такие смешные.
Самая современная версия ЗРК Patriot не способна "поймать" фугасные бомбы РФ эпохи СССР
Deneb inside
08:43
Это гениально с такими расценками еще и в долги уйти. Просто звиздец
В Совфеде указали на финансовую дыру «Почты России»: более ₽27 млрд. убытка
Алексей Томчук
08:40
А прочитать еще раз и нормально? Или заголовок увидел и все?
ТОП-16 мифов о мониторах
A_K_
08:25
Почти все светодиоды делаются на основе соединений галлия, а они поставляются из Китая миллиардами. Их тоже нужно запретить поставлять в США и Европу. Пусть возвращаются к лампам накаливания.
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
seedkls
08:23
Ну как то не очень на самом деле. Фаллаут в космосе без плюшек где нужен охеренно мощный пк для 2к и киберпанк со всякими технологиями который идет на любой фигне даже мой зеон с 3070 собранный можно ...
NVIDIA RTX 4090 на 300 % быстрее чем AMD RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
Андрей Юркин
08:21
Сказал корявый понторез, сидящий на встройке, потому что мама отказывается покупать даже 1050. А 1050 - офигенная карта по соотношению цена/качество
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
Vito Vago
08:19
Какая то "шавка" решила жить за счёт РФ? Приучили ноги вытирать...
Молдавия попросила "Газпром" простить ей долги за поставленный газ
usr721
08:19
Любые ПВО предназначены для перехвата ракет, а не бомб, а уровень глупости пропаганды покоряет новые высоты.
BI: на Украине ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы
usr721
08:09
Может это потому, что любая система ПВО предназначен для перехвата ракет, а не бомб? Что до ПВО, лучшие в мире С-400 не справляются и уничтожаются даже обычными украинскими ракетами. Вот тебе и Триум...
Самая современная версия ЗРК Patriot не способна "поймать" фугасные бомбы РФ эпохи СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем