Устройство верхней ценовой категории с корпусом из керамики

В понедельник компания Huawei анонсировала смартфон премиального уровня Mate 60 RS Ultimate Design. По внешнему виду он напоминает прошлогоднюю модель. Здесь применяется тот же дизайн с восьмиугольным модулем камеры. Корпус керамический, рамка алюминиевая. Предлагаются красный и чёрный цвета.

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Установлен дисплей OLED LTPO размером 6,82 дюйма с тремя отверстиями для камеры. Разрешение экрана составляет 2720 x 1260, частота меняется от 1 Гц до 120 Гц. Используется высокочастотное ШИМ-регулирование яркости с частотой 1440 Гц, частота дискретизации касания 300 Гц. Доступно 1,07 млрд цветов и 100% цветового диапазона DCI-P3.

Камеры на этом аппарате такие же, как на Mate 60 Pro+. Главная из них 48 Мп с переменной апертурой от f/1,4 до f/4,0. Поддерживается оптическая стабилизация. Ещё есть сверхширокоугольная камера с апертурой f/2.2. Наконец, имеется телеобъектив 48 Мп с апертурой f/3.0 и оптической стабилизацией. Здесь доступен 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой.

Спереди находится сверхширокоугольная камера 13 Мп с апертурой f/2,4 и 3D-камера для распознавания лиц. Поддерживается запись видео на разрешении до 3840 x 2160 сзади и спереди и технология защиты от тряски AIS.

У камер есть 10-ступенчатая регулируемая физическая диафрагма, поддержка одновременной съёмки с макро и телеобъективов и другие продвинутые возможности. На передней камере поддерживается режим Video HDR Vivid.

Устройство работает на процессоре Huawei Kirin 9000s и системе Hongmeng OS 4.0. Объём памяти достигает 16 ГБ, хранилище 512 ГБ и 1 ТБ с поддержкой карт памяти NM вместимостью до 256 ГБ.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, имеется зарядка 88 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная беспроводная 20 Вт. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном, поддерживается лицевое распознавание. Есть также поддержка спутниковых звонков и текстовых сообщений.

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Версия 16/512 ГБ стоит 11999 юаней, а версию с объёмом хранилищем 1 ТБ оценили в 12999 юаней. Продажи начнутся 28 сентября, пишет Gizmochina.