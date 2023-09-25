Устройство с экраном OLED размером 13,2 дюйма и стилусом M-Pen

В понедельник компания Huawei провела мероприятие, на котором анонсировала в Китае ряд продуктов. Среди них есть и планшет MatePad Pro флагманского уровня.

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Это устройство обладает экраном размером 13,2 дюйма с гибкой панелью OLED. Разрешение у него составляет 2880 x 1920, поддерживается цветовой диапазон P3, контрастность 1 000 000:1, яркость до 1000 нит. Соотношение сторон составляет 3:2, есть ШИМ-регулировка яркости 1440 Гц и технология Rheinland Global Eye Protection 3.0.

Края вокруг экрана минимальные, задняя сторона гладкая с круглым модулем камеры. Экран занимает 94% корпуса, что является рекордом для планшета. Весит устройство 580 г, толщина всего 5,5 мм.

Внутри находится процессор Kirin 9000s, как в недавно представленных смартфонах Mate 60. Объём памяти достигает 16 ГБ, хранилища до 1 ТБ. Используется графит для рассеивания тепла и система жидкостного охлаждения. Ёмкость батареи составляет 10100 мАч, мощность зарядки 88 Вт. За 40 минут планшет заряжается до 85%, до 100% за 65 минут.

Есть также шесть двухканальных динамиков, из которых два высокочастотных и четыре низкочастотных. Поддерживается пространственный звук и есть сертификат Huawei Sound. Разрешение передней камеры с ToF равно 16 Мп, сзади камеры 13 Мп и 8 Мп. Среди других характеристик можно назвать Bluetooth 5.2, AAC и LDAC. Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 4 и содержит в комплекте поставки стилус M-Pen третьего поколения.

Технология StarLight предлагает распознавание более 10000 степеней давления, а задержка ввода может быть нулевой. Производитель обещает точность на 20% выше по сравнению со стилусом Apple Pen второго поколения.

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Предлагаются синий, белый и чёрный цветовые варианты. Стоимость составляет от 5199 юаней за конфигурацию 12/256 ГБ до 8299 юаней за 16 ГБ/1 ТБ с клавиатурой и стилусом. Продажи начнутся 28 октября, пишет Gizmochina.