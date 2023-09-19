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Поставки игровых мониторов растут, а игровых компьютеров падают
Фирма IDC предоставила очередную рыночную статистику

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Аналитическая компания IDC даёт прогноз, согласно которому по итогам нынешнего года поставки игровых компьютеров сократятся, а игровых мониторов вырастут. Компьютеров может быть выпущено на 10,5% меньше по сравнению с 2022 годом, а мониторов на 10,8% больше.

При этом дела у игровых компьютеров идут лучше, чем у остальных. Способствует этому избыток складских запасов, из-за чего цены стали ниже.

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Рынок игровых мониторов падал на протяжении пяти последних кварталов подряд, но во втором квартале нынешнего года поставки начали расти. Средняя стоимость игровых мониторов сейчас чуть превышает $300, что доступно для многих покупателей.

Поставки игровых компьютеров должны начать расти в ближайшие годы. К 2007 году совокупный годовой темп роста (CAGR) игровых ПК составит 4,6%, а игровых мониторов 7,7%.

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Пока же в снижение поставок игровых компьютеров вносит вклад состояние экономики. В США инфляция превышает прогнозируемую, поэтому цены растут быстрее обычного, а стоимость кредитов дорожает, пишет Neowin.

#компьютеры #мониторы
Источник: neowin.net
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