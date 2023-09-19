Фирма IDC предоставила очередную рыночную статистику

Аналитическая компания IDC даёт прогноз, согласно которому по итогам нынешнего года поставки игровых компьютеров сократятся, а игровых мониторов вырастут. Компьютеров может быть выпущено на 10,5% меньше по сравнению с 2022 годом, а мониторов на 10,8% больше.

При этом дела у игровых компьютеров идут лучше, чем у остальных. Способствует этому избыток складских запасов, из-за чего цены стали ниже.

реклама

Рынок игровых мониторов падал на протяжении пяти последних кварталов подряд, но во втором квартале нынешнего года поставки начали расти. Средняя стоимость игровых мониторов сейчас чуть превышает $300, что доступно для многих покупателей.

Поставки игровых компьютеров должны начать расти в ближайшие годы. К 2007 году совокупный годовой темп роста (CAGR) игровых ПК составит 4,6%, а игровых мониторов 7,7%.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Пока же в снижение поставок игровых компьютеров вносит вклад состояние экономики. В США инфляция превышает прогнозируемую, поэтому цены растут быстрее обычного, а стоимость кредитов дорожает, пишет Neowin.