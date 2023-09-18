Новый монитор стал вдвое дешевле прежнего

Компания Acer является одним из ведущих производителей недорогих игровых мониторов. Свой статус она в очередной раз подтверждает, представив модель с разрешением 4K и частотой 150 Гц. Nitro XV282K V3 приходит на смену уже несколько лет доступной модели. Крупных изменений новый монитор не получил, не считая дополнительных 6 Гц, зато рекомендованная розничная стоимость уменьшилась в два с лишним раза.

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Речь идёт о панели IPS с диагональю 28 дюймов и поддержкой HDR 400. Время отклика GTG составляет 1 мс. Панель 8-битная с поддержкой FRC для 10-битного сглаживания, коэффициент контрастности 1000:1 и цветовой диапазон DCI-P3 90%. Предлагается технология AMD FreeSync Premium с переменной частотой обновления от 48 до 150 Гц.

Среди разъёмов представлены один DP 1.4 и два HDMI 2.1, а также неназванное количество входов и выходов USB. Монитор прошлого поколения обладает входами USB Type-C и Type-B, а ещё четырьмя выходами USB-A. Есть регулируемая по высоте подставка с наклоном и поворотом. Рекомендованная стоимость составляет $429,99, сообщает Techpowerup.