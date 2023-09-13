Отрыв от Qualcomm составляет всего 1%

Статистика фирмы Counterpoint Research за второй квартал нынешнего года показала, что MediaTek продолжает лидировать на рынке процессоров для мобильных устройств. Это лидерство компания удерживает вот уже три года.

На этот раз доля MediaTek составила 30%, хотя Qualcomm отстаёт всего на 1%. Доля Apple сейчас равна 19%, UNISOC набрала 15%. На долю Samsung приходится 7%.

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Поставки MediaTek по итогам квартала немного увеличились за счёт процессоров средней и начальной ценовых категорий. Были представлены новые чипы серий Dimensity 6000 и Dimensity 7000, а также флагманская модель Dimensity 9200 Plus.

Qualcomm также увеличила объём поставок за счёт большего распространения флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2 среди китайских производителей и на аппаратах Samsung. Последняя выпустила складные устройства Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5, что сыграло роль в росте объёма поставок. Также были обновлены линейки процессоров Snapdragon 7 Gen 1, Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1.

Samsung нарастила поставки за счёт процессоров Exynos 1330 и 1380. Они применяются в смартфонах бюджетной и средней категорий. У Apple поставки снизились, поскольку продажи аппаратов iPhone в этом квартале были не самыми высокими.

UNISOC увеличила объём поставок за счёт распространения смартфонов начальной ценовой категории с поддержкой стандарта связи 5G в Европе и других регионах. Во втором полугодии от неё также ждут увеличения количества выпущенных процессоров, пишет Gizmochina.