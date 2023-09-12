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MediaTek представила процессор Dimensity 7200-Ultra
MediaTek официально представила процессор Dimensity 7200-Ultra, разработанный для предстоящего Redmi Note 13 Pro+.

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Dimensity 7200-Ultra является свидетельством стремления MediaTek расширить границы мобильных технологий. Он может похвастать впечатляющим 4 нм техпроцессом второго поколения, таким же, как и флагманские платформы, обеспечивающим эффективное энергопотребление и высочайшую производительность. Восьмиядерная архитектура этого процессора включает два высокопроизводительных ядра Arm Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A510, что делает его идеальным для многозадачности и обработки нескольких фоновых приложений без каких-либо задержек.

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Одной из выдающихся особенностей этого процессора является интеграция графического процессора Arm Mali-G610 и энергоэффективного процессора искусственного интеллекта APU650. Эта комбинация не только обеспечивает высокую производительность, но и продлевает срок службы батареи, позволяя пользователям наслаждаться бесперебойной повседневной работой, не беспокоясь постоянно о зарядке устройств.

Любители фотографии будут рады узнать, что Dimensity 7200-Ultra оснащена Imagiq 765, 14-битным процессором изображений HDR-ISP, предназначенным для поддержки датчиков с разрешением до 200 мегапикселей. Этот высокопроизводительный чип обещает более быструю и четкую фото и видеозапись, что приводит к потрясающим визуальным эффектам, которые с точностью улавливают каждую деталь. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом или просто человеком, который любит снимать, этот процессор создан для того, чтобы улучшить ваши навыки фотографии.

Сотрудничество Redmi и MediaTek в прошлом принесло впечатляющие результаты, и Dimensity 7200-Ultra намерен продолжить эту тенденцию. Учитывая, что основное внимание уделяется производительности, эффективности и возможностям фотосъемки, становится ясно, что это партнерство направлено на предоставление исключительного пользовательского опыта.


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