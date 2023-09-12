Новый контент перестанет поступать в игру после 4 октября

Игра Mario Kart Tour обрела популярность на мобильных устройствах с момента своего появления в виде бета-версии в 2019 году, но похоже, что Nintendo не собирается поддерживать её вечно. В октябре состоятся ещё три многопользовательских мероприятий, после чего начнут повторяться уже ранее проведённые. Это означает, что после 4 октября в игру не будут добавляться новые трассы, водители, карты и функциональность.

Означает ли это, что игру скоро ждёт забвение? Желающие по-прежнему смогут скачать и поиграть в неё бесплатно. Однако, без нового контента число таких желающих наверняка сократится.

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По итогам прошлого года игра заработала за всё время около $300 млн. Это означает, что она является второй по заработкам мобильной игрой Nintendo после Fire Emblem Heroes.

Как и большинство мобильных игр, Mario Kart Tour поддерживает микротранзакции. Покупая здесь лутбоксы, игроки не знали, какие у них шансы получить что-то ценное. После многочисленных протестов в прошлом сентябре данная функциональность была удалена. Однако, Nintendo ещё может получить коллективный иск со стороны поиздержавшихся родителей.

У Nintendo и без этой игры будет чем заняться на мобильном фронте, выпуская контент для игр вроде Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run и Fire Emblem Heroes, пишет Engadget.