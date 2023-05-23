Микротранзакции в мобильной игре Mario Kart Tour стали основанием для очередного судебного иска

В 2019 году на платформах Android и iOS появилась игра Mario Kart Tour с системой в стиле лутбоксов. Реальные деньги можно было израсходовать на активацию Spotlight Pipes с различными предметами и бонусами с неизвестными шансами на их получение. В прошлом сентябре обновление удалило эту систему, но на Nintendo уже подали коллективный иск.

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В этом иске микротранзакции назвали «аморальными». Истцы уверены, что без траты реальных денег в игре специально затруднили прогресс. Также они говорят, что игра вызывает привыкание, как азартные игры, особенно у несовершеннолетних игроков. От Nintendo требуют возмещения несовершеннолетним денег, потраченных на Spotlight Pipes.

Mario Kart Tour является далеко не единственной игрой с микротранзакциями. Однако, подобные судебные иски и внимание со стороны регулирующих органов сделали их менее распространёнными. В некоторых играх системы стали более прозрачными и игроки знают, что получат при оплате, пишет Digitaltrends.

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