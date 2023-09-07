Основной тест Mozilla не прошли 25 автопроизводителей

В среду было опубликовано исследование некоммерческой организации Mozilla Foundation, которая описала автомобили как худшую категорию продуктов в плане конфиденциальности пользовательских данных. Подразделение компании Mozilla выполняет анализ продуктов разных видов, от устройств умного дома до приложений медицинского характера. На этот раз рассмотрели 25 автопроизводителей и тест не прошёл ни один из них. Популярные компании вроде Tesla, Nissan и Hyundai оказались в числе худших.

Слабым местом у Tesla оказалось использование искусственного интеллекта, в результате чего компания стала второй, которая провалила абсолютно все тесты конфиденциальности Mozilla. Виноваты в этом среди прочего аварии при использовании автопилота с применением ИИ, в том числе со смертельным исходом. Nissan и Kia могут собирать персональные данные вплоть до интимных, а Hyundai готова делиться сведениями с правоохранительными органами, в том числе при неофициальных запросах.

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Renault, Dacia и BMW оказались лучшими из худших автопроизводителей. Исследователи не смогли понять, зашифровывает ли Renault и относящаяся к ней Dacia пользовательские данные. BMW напрямую не заявляет, что продаёт информацию третьим лицам с целью показа рекламы, в отличие от других компаний. Однако, нет уверенности в том, что этого не происходит.

Все автопроизводители собирают большой объём персональных данных и большинство из них занимаются их продажей третьим лицам. Исследователям пришлось потрудиться, чтобы продраться через хитросплетения политик конфиденциальности разных автомобилей, приложений, сервисов и т.д. Среднестатистическому пользователю разобраться в этом будет ещё сложнее. Они могут попробовать не использовать приложения и подключенные сервисы, но в таком случае автомобиль может частично или полностью утратить функциональность. У потребителей нет контроля в плане конфиденциальности, не считая покупки старых автомобилей без современных компьютерных технологий, пишет Engadget.