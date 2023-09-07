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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Строительство предприятия Tesla в Мексике сталкивается с задержками
До 2026 года или даже позже.

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Объявляя о планах построить предприятие в Мексике в марте этого года, компания Tesla не особо распространялась о сроках реализации данного проекта, но подразумевалось, что оно должно будет начать работу к 2025 году. Теперь агентство Reuters со ссылкой на мексиканское издание Reforma сообщает, что китайские подрядчики компании, которым надлежит построить свои предприятия в Мексике, пока поставили свою активность в рамках данного проекта на паузу.

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Источник изображения: Tesla

Ещё пару месяцев назад, по данным источников, со стороны Tesla наблюдалось большое давление на подрядчиков, которым предписывалось в сжатые сроки получить все необходимые разрешения на строительство на севере Мексики своих предприятий, способных снабжать будущую автосборочную площадку Tesla всем необходимым. По некоторым данным, теперь компания рассчитывает наладить выпуск своих электромобилей в Мексике не ранее 2026 или даже 2027 года. Как это повлияет на сроки доступности новой более доступной модели, которую здесь будут выпускать, угадать сложно. Подобный электромобиль Tesla могла бы начать собирать и в Индии, но пока перспективы локализации производства в этой южноазиатской стране туманны.

#tesla #электромобили tesla #мексика
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