Одни из последних компактных Android-смартфонов остаются

На днях появлялась информация, согласно которой компании Asus закрывает подразделение смартфонов Zenfone. Тогда говорилось, что модель Zenfone 10 может оказаться последней.

Теперь компания выпустила официальное опровержение этого. В нём говорится, что Asus продолжит выпускать аппараты линеек ROG Phone и Zenfone, и предлагается следить за новинками 2024 года.

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Во втором квартале года нынешнего на смартфоны пришлось всего 2% от доходов Asus, хотя годом ранее этот показатель не дотягивал и до 1%. Значительно больше Asus зарабатывает на компьютерах и комплектующих для них, однако она не прочь и дальше увеличивать доходы от своих смартфонов.

Несколько дней назад говорилось, что планируется внутренняя реструктуризация компании, результатом которой и должен был стать отказ от аппаратов Zenfone. Сотрудники этого подразделения якобы должны были быть объединены с производителями аппаратов ROG. Очевидно, что этого не произойдёт, пишет Androidauthority.