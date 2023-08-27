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Возможно Zenfone 10 станет последней моделью ASUS
Поскольку продолжают поступать сообщения об организационной реструктуризации, то возможно Zenfone 10 будет последней моделью компании ASUS

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В настоящее время компания ASUS разрабатывает и продает на нескольких рынках две серии смартфонов - Zenfone и игровой смартфон ROG Phone, но, согласно последним сообщениям, в будущем сохранится только одна из них. По всей видимости, тайваньское подразделение компании переживает некую реорганизацию, в результате которой обе серии смартфонов будут объединены.

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По слухам, команда Zenfone будет объединена с другими подразделениями или непосредственно с командой ROG Phone, что позволит предположить, что Zenfone 10 станет последней моделью.

Zenfone 10 обладал впечатляющими техническими характеристиками и был ориентирован на потребителей, предпочитающих более компактные Android-смартфоны, однако эта серия так и не стала популярной среди частных лиц и не смогла быть продана широким массам. По данным TechNews, внутренние документы ASUS показывают, что компания планирует перевести несколько сотрудников из подразделения Zenfone в команду ROG Phone или другие подразделения.

Предварительные заказы на Zenfone 10 были открыты в США в начале этого месяца. Цена флагмана на базе Snapdragon 8 Gen 2 составляет 699 долларов США, что делает его довольно привлекательным предложением для тех, у кого ограниченный бюджет. К сожалению, чистый интерфейс ZenUI может понравиться не всем, и даже если бы он был удобным и незагроможденным, тот факт, что ASUS предлагает обновления ОС только в течение двух лет с момента запуска, независимо от цены, оттолкнул бы многих потенциальных покупателей. 

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#asus #zenfone 10 #реструктуризации
Источник: wccftech.com
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