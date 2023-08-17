Добавлена возможность удалять ещё три предустановленных приложения

Сейчас в канале Canary Channel для публичного тестирования выставлена сборка операционной системы Windows 11 25931. Одним из её новшеств является возможность удалять ещё больше предустановленных приложений. Если вы не пользуетесь какими-то программами, можно нажать на них правой кнопкой мыши и выбрать команду «Удалить», немного освободив дисковое пространство и сделав чище меню «Пуск».

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Примечание к релизу этой сборки сообщает, что можно удалять приложения «Фотографии», «Люди» и клиент удалённого рабочего стола (MSTSC). Только одно из них находится в меню «Пуск», а остальные можно удалить в приложении «Параметры» в разделе установленных приложений.

Список приложений, которые установлены в системе изначально и которые можно удалять, постоянно расширяется. Ранее в него вошли «Камера» и Cortana, избавив от необходимости искать обходные пути для их удаления.

Желающие могут устанавливать систему Windows без закреплённых в меню «Пуск» сторонних приложений вроде Spotify, Tik Tok, Instagram, Messenger. Многим пользователям они не нужны и у них есть возможность избавиться от них заранее.

Среди других новшеств последней сборки улучшенная панель информации в проводнике, синхронизация цветов Windows с совместимыми с Dynamic Lighting мышами и клавиатурами, новые смайлы и другие, пишет Neowin.