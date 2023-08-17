Система автоматически меняет проблемные обновления на исправленные

Из-за бага в приложениях ClickOnce компания Microsoft отзывает пару обновлений последних месяцев. Им на смену приходят другие, призванные устранить проблему. ClickOnce представляет собой технологию развёртывания Microsoft, которая даёт разработчикам возможность распространять свои приложения через свои сети или интернет. Ошибка приводит к тому, что уже установленное и доверенное приложение предлагается установить снова.

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Посредством функциональности «Откат известной проблемы» Microsoft отзывает обновления с ошибками и восстанавливает состояние системы до установки этих обновлений. Проблемными являются июльское обновление KB5028244 и обновление за август.

Откат был запущен 14 августа. В этот же день обновления с багом заменили на исправленные. От пользователей никаких действий не требуется и процесс происходит автоматически. На получение обновления может уйти до суток. Проблема затрагивает версии Windows 10 22H2 и 21H2, пишет PCWorld.