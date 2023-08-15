Не особо примечательный планшет с объёмом памяти до 8 ГБ

В понедельник Xiaomi провела мероприятие с рядом крупных анонсов, а во вторник суббренд Redmi анонсирует в европейских странах планшет Pad SE. Утечки данных о нём появлялись неоднократно, благодаря чему известно, что это урезанный вариант представленного в прошлом октябре Redmi Pad.

Новый планшет обладает экраном LCD размером 11 дюймов с разрешением 1920 x 1200. Его частота достигает 90 Гц, максимальная яркость 400 нит, есть сертификат низкого уровня синего цвета TUV Rheinland. Разрешение передней камеры составляет 5 Мп, задней 8 Мп при поддержке съёмки видео 1080p. Звук выдают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res.

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Планшет работает на чипе Snapdragon 680, произведённом на техпроцессе 6 нм. Предлагаются версии с объёмом оперативной памяти 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, объём хранилища составляет 128 ГБ. Последнее значение можно расширить при помощи карты памяти microSD. Используется аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой скромной мощности зарядки 10 Вт.

Поверх Android 13 установлена программная оболочка MIUI Pad 14. Для подключения доступны Wi-Fi, Bluetooth 5.0, порт USB-C и разъём 3,5 мм.

Устройство продаётся в фиолетовом, сером и зелёном цветовых вариантах по цене от 199 евро до 249 евро, пишет Gizmochina.