Известны также некоторые другие характеристики

В ближайшее время в Индии должны быть представлены смартфоны Realme 11 5G и Realme 11x 5G, а также наушники Realme Buds Air 5 Pro TWS. Их описание уже появилось на местном сайте Realme.

Аппараты должны получить основную камеру с разрешением 108 Мп и 3-кратным зумом внутри сенсора. Пока неизвестно, какие отличия будут между этими смартфонами. Не исключено, что разница будет в объёмах памяти.

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Realme 11 5G уже предлагается на Тайване с экраном LCD размером 6,72 дюйма, разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. У него есть передняя камера 16 МП, основная 108 Мп и вспомогательная 2 Мп.

Данная модель работает на процессоре Dimensity 6100+, оперативная память здесь LPDDR4x, хранилище типа UFS 2.2. Имеется поддержка карт памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и зарядка мощностью 67 Вт. Работает устройство на Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0, сбоку у него есть сканер отпечатков пальцев.

Realme 11 5G должен получить не меньше 8 ГБ памяти и 128 ГБ хранилища, тогда как 11x 5G предложит хранилище 256 ГБ, пишет Gizmochina.