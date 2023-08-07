Была представлена быстрая зарядка мощностью 150 Вт совместно с батареей ёмкостью 5200 мАч

Realme и OnePlus продолжают удивлять нас своими инновационными решениями в области быстрой зарядки для мобильных устройств. Недавно Realme представила свои лидирующие в отрасли решения: быструю зарядку мощностью 150 Вт + батарею ёмкостью 5200 мАч и быструю зарядку мощностью 240 Вт + батарею ёмкостью 4600 мАч. Эти технологии позволяют заряжать устройства с поразительной скоростью, что является важным фактором для многих пользователей.

Важно отметить, что OnePlus также работает над своим решением UFCS мощностью 150 Вт, но сравнительно малой ёмкостью батареи. Они заявили, что продолжат увеличивать емкость батареи для своего решения быстрой зарядки ультра-100 Вт. Кроме того, исследования и разработки второй зарядки на уровне 300 Вт находятся в застое. Это говорит о том, что в будущем мы можем ожидать еще более мощных и эффективных решений для быстрой зарядки.

реклама

Realme уже представила новый мобильный телефон Realme GT Neo5, который поддерживает быструю зарядку мощностью 240 Вт и оснащен аккумулятором ёмкостью 4600 мАч. Это дает пользователям возможность быстро зарядить свое устройство и продолжать пользоваться им без проблем. Кроме того, Realme GT Neo5 также предлагает версию с быстрой зарядкой 150 Вт + аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, что дает еще больше вариантов выбора для пользователей.

Ожидается, что грядущий Realme GT 5 будет иметь внушительные характеристики, включая 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Устройство будет предлагать две версии с разными временами автономной работы: быструю зарядку 240 Вт + батарею ёмкостью 4600 мАч и быструю зарядку 150 Вт + батарею ёмкостью 5200 мАч. Это позволит пользователям выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от их потребностей.

Realme GT 5 также обладает впечатляющим дисплеем, включающим 6,74-дюймовый «сверхузкий» прямой экран с разрешением 1,5K. Он поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц и ШИМ-затемнение 2160 Гц, что обеспечивает плавное и качественное отображение контента. Камеры также не оставляют равнодушными, с фронтальной 16-мегапиксельной камерой для селфи и задней камерой, включающей 50-мегапиксельную основную камеру IMX890 с оптической стабилизацией OIS, 8-мегапиксельный объектив и 2-мегапиксельный объектив.

Конструкция Realme GT 5 также заслуживает внимания. Ожидается, что его корпус будет выполнен из стекла. Вес корпуса составляет 205 г, а толщина - 8,86 мм, что делает его достаточно компактным и удобным в использовании. Дополнительные функции, такие как инфракрасный пульт дистанционного управления придают устройству еще больше функциональности.

В целом, Realme и OnePlus продолжают развивать и представлять передовые технологии в области быстрой зарядки и мобильных устройств. Их инновации в этой сфере демонстрируют, что пользователи могут ожидать еще более мощных и эффективных решений в будущем.