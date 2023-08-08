Вычислительные ядра Raptor Cove и TDP 46 Вт

Компания Intel в этом году собирается представить 2-ядерный чип под названием Intel 300. Он войдёт в состав семейства процессоров 14-го поколения, появление которых ожидается в октябре.

Анонс должен состояться в сентябре на мероприятии Innovation 2023. 2-ядерный процессор позиционируется как модель начального уровня для геймеров.

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Обозначение Intel 300 является новым, придя на смену Pentium Gold G7400. Intel уже отказалась от брендов Pentium и Celeron, собираясь использовать название Core Ultra. Процессоры начального уровня Alder Lake-N имеют похожую с Intel N200 систему названий, но они основаны на ядрах E-Core.

Intel 300 содержит два мощных ядра на архитектуре Raptor Cove, то есть поддерживает четыре потока команд. Эти ядра работают с тактовой частотой 3,9 ГГц. Частота в разгоне неизвестна, но TDP составляет 46 Вт. Объём кэша третьего уровня равен 6 МБ, разгон может не поддерживаться.

Процессор может быть нацелен на ценовой диапазон менее $100, стоя дешевле 4-ядерных Core i3. В США его стоимость вполне может составлять $50-$60. Правда, количество поддерживаемых игр может быть ограниченным, поскольку многие современные игры требуют больше двух ядер, пишет wccftech.