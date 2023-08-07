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Смарт-часы Google Pixel Watch 2 получат процессор Snapdragon W5 Gen 1
Стал известен полный перечень характеристик второго поколения умных часов Google

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Уже не первый день известно, что компания Google работает над вторым поколением своих умных часов Pixel Watch. В начале недели появился полный список характеристик и функциональных возможностей будущей модели.

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В частности, вместо процессора Exynos 9110 из часов первого поколения будет применяться чип Snapdragon W5 Gen 1 с четырьмя ядрами Cortex A-53 на частоте 1,7 ГГц и более современным графическим процессором Adreno 702. Останется на своём месте сопроцессор NXP. Будут предлагаться версии часов с поддержкой LTE и Wi-Fi.

Процессор станет потреблять меньше энергии, так что часы могут работать дольше. В первом поколении часов используется аккумулятор ёмкостью 294 мАч, а в следующий раз это значение вырастет на 4% до 306 мАч.

В нынешних часах многие критиковали широкие рамки вокруг экрана. Похоже, никуда не денутся они и в будущем. Диагональ панели OLED останется 1,2 дюйма с разрешением 384 x 384. Производителем дисплея станет Samsung вместо компании BOE. Максимальная яркость может увеличиться, а также появятся новые функции энергосбережения.

Часы будут работать на операционной системе Wear OS 4. Здесь появится поддержка незаметных обновлений, когда следующая версия появляется после перезагрузки устройства. Правда, это увеличит объём занимаемого системой места в хранилище.

Будет представлена технология UWB (Ultra-Wide Band) и сверхширокополосный модуль NXP SR100T для поиска устройств. Также данная функциональность позволит использовать часы как цифровой автомобильный ключ, пишет Gizmochina.

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#google #смарт-часы
Источник: gizmochina.com
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