Компания серьёзно настроена продвигать планшеты

Выпустив устройства Pixel Tablet и Pixel Fold, компания Google продолжать показывать серьёзность своих намерений относительно больших экранов. Поскольку просьбы разработчиков приложений мало к чему приводят, Google приняла решение поменять алгоритм ранжирования приложений в магазине. Если приложение оптимизировано для планшетов, оно будет выше в результатах поиска. В выигрыше будут программы и игры с поддержкой масштабирования под разные диагонали экранов, книжной и альбомной ориентации.

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В руководстве по приложениям для больших экранов рекомендуется поддержка клавиатуры, мыши и стилуса, устройств с двумя экранами, перетаскивания и складывания экрана. Google упоминает некоторые уже внедрённые улучшения, вроде показа скриншотов на планшетах и понижение рейтинга часто аварийно завершающих работу приложений.

Сам магазин приложений Google до сих пор не слишком хорошо выглядел на планшетах. Можно сказать, что там отображается версия для смартфонов с панелью навигации сбоку. Google обещала усовершенствовать магазин на планшетах и показала первые результаты оптимизации интерфейса. Например, результаты поиска выдаются в макете с двумя панелями. Список результатов показывается слева, а при нажатии справа открывается страница с информацией о приложении. Прежде страница результатов поиска была растянутым вариантом для смартфонов и справа ничего не было.

Домашний экран магазина пока остаётся приложением для смартфона с боковой навигацией. Это означает крупные иконки приложений, особенно на планшетах вроде Pixel Tablet. Из-за проблем с масштабированием количество данных на домашнем экране на смартфонах и планшетах примерно одинаковое. Google утверждает, что пока находится лишь в начале пути к созданию адаптированного для больших экранов магазина Play Store, пишет Arstechnica.