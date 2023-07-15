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В Сеть просочились живые изображения Google Pixel 8 Pro
В Сети появились реальные изображения Google Pixel 8 Pro, показывающие экран быстрой загрузки, предупреждения на наклейках и тройную настройку камеры на задней панели

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В сети появились реальные изображения Google Pixel 8 Pro. Как сообщает Droid Life, один из пользователей поделился этими изображениями на Reddit. На опубликованных изображениях показаны передняя и задняя панели готовящегося к выпуску Google Pixel 8 Pro.

фото: Предполагаемые изображения Google Pixel 8 Pro (Reddit (через Droid Life))

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На переднем изображении показан экран fastboot с кодовым именем "husky", а также 12 ГБ оперативной памяти Samsung LPDDR5 и накопитель емкостью 128 ГБ. На экране также упоминается "ripcurrent" в загрузчике.


На обратной стороне видны наклейки, указывающие на то, что это тестовое устройство и оно не было разрешено FCC к продаже или прокату. Телефон, как следует из изображения, предназначен "только для внутреннего тестирования и разработки".


Google Tensor G2 имел кодовое название "cloudripper", а также обозначался как GS201. По слухам, грядущие Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут оснащены Tensor G3, который, согласно отчету, имеет кодовое название "zuma", указанное на задней панели этого тестового устройства.


Также на задней стороне тестового устройства видна горизонтально выровненная тройная камера. Предполагается, что Pixel 8 Pro будет оснащен 50-Мп основной камерой в паре с 64-Мп сверхширокоугольным сенсором и 5-кратным телеобъективом.


В сообщении Android Authority говорится, что серия Pixel 8 может быть оснащена сенсором Samsung ISOCELL GN2 - усовершенствованным по сравнению с ISOCELL GN1. По сравнению с предшественником, GN2 имеет больший размер и способен захватывать на 35% больше света. Сенсор также поддерживает съемку видео в формате 8K/30 кадров в секунду.


Кроме того, Google 8 Pro может предложить улучшенную систему определения времени полета (ToF). Android Authority утверждает, что в устройстве установлен новый датчик 8×8 ToF VL53L8, который должен сделать автофокус более надежным.


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На опубликованном изображении также показан датчик температуры Pixel 8 Pro. Согласно сообщению 91 Mobiles, специальный датчик-термометр сможет измерять температуру людей и предметов. Ожидается, что новый датчик будет доступен только в Pixel 8 Pro и может отсутствовать в более дешевой модели Pixel 8.

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