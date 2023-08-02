Пока только в браузерах Chrome и Edge

Пользователи Microsoft Word в браузере получают функциональность, которая давно существует в приложении Word на компьютерах и мобильных устройствах. Согласно информации из блога Microsoft 365 Insider, документы теперь можно просматривать с разбиением на множество страниц.

Чтобы получить доступ к этой возможности, нужно просмотреть ленту наверху страницы. Нажатие на вкладку «Вид» открывает доступ к уже активной кнопке «Отдельные страницы». Microsoft заявляет, что это расширяет доступные варианты макета. От наличия страниц зависит показ столбцов, верхних и нижних колонтитулов, обтекание изображений текстом.

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У пользователей также останется возможность просматривать документы в виде одной непрерывной страницы. Нажатие кнопки позволяет переключаться между двумя вариантами отображения. Сейчас такая функциональность поддерживается в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge. В ближайшем будущем она появится также в Apple Safari и Mozilla Firefox.

Ещё Microsoft сообщает, что варианты форматирования в версии Word будут расширяться и в дальнейшем. Будут представлены новые параметры абзацев, столбцы и улучшенные верхние и нижние колонтитулы. Сроки внедрения этих новшеств не называют, пишет Neowin.