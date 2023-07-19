Компаниям придется оплачивать большие счета, если они хотят, чтобы все их сотрудники пользовались генеративным искусственным интеллектом в приложениях Microsoft.

В начале 2023 года Microsoft продемонстрировала удивительные возможности искусственного интеллекта в своем браузере. В ответ Google попыталась выпустить свой сырой продукт и тем самым совершила непоправимую ошибку, показав всему миру насколько сильно она отстает в этом направлении. Взрыв интереса к искусственному интеллекту сделал Microsoft снова популярной после многих лет забвения, но теперь она не теряет времени и в партнерстве с OpenAI внедряет перспективную технологию во все свои продукты. Функции Copilot, работающие на основе ChatGPT, которые ранее демонстрировались для приложений Microsoft 365, почти готовы к использованию, но они не будут поставляться в базовой подписке. Компании, желающие использовать Copilot в приложениях Office, должны будут доплачивать по 30 долларов в месяц за каждого пользователя.

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Office 365 Copilot похож на функции искусственного интеллекта, которые появились в самой Windows, но он ориентирован на создание и анализ содержимого ваших документов. Например, вы можете открыть электронную таблицу в Excel и попросить Copilot обобщить ее или найти тенденции в данных. Если вам нужно написать документ в Word, вы можете попросить Copilot создать черновик для вас, и он может даже учитывать другие документы или данные, связанные с вашей учетной записью.

В настоящее время у Microsoft есть сотни корпоративных партнеров, которые бесплатно тестируют Microsoft 365 Copilot. Хотя компания еще не определилась с датой запуска, она объявила цены, чтобы дать предприятиям время для планирования значительно возросших расходов, если они решат добавить Copilot в свои офисные приложения. Microsoft сообщила, что Copilot будет стоить 30 долларов в месяц для каждого пользователя, что является значительной надбавкой по сравнению с базовой подпиской. Стоимость подписки на одного пользователя зависит от тарифного плана, для сравнения популярная подписка Microsoft 365 Business Standard составляет 12,50 долларов на одного пользователя, что меньше половины стоимости Copilot.





Microsoft, похоже, не видит никаких минусов в том, чтобы заработать на Copilot. Эта функция якобы поможет сократить объем работы и повысит эффективность сотрудников, учитывая, что Microsoft 365 имеет огромное количество корпоративных пользователей. Microsoft также стремится вернуть все свои вложенные деньги с помощью ChatGPT после того, как она потратила миллиарды долларов на инвестиции в графические процессоры и серверы для поддержки работы OpenAI.

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nullMicrosoft, возможно, убедит некоторые компании, которые сильно вложились в экосистему Microsoft, заплатить за Copilot, но существуют и такие организации, которым это будет непосильно. Если интеграция искусственного интеллекта с Office не является для них приоритетом, компании могут выбрать более дешевый вариант, например Google Workspace. Генеративный искусственный интеллект Google развивается так же, как и Microsoft, и он тестирует некоторые функции, подобные Copilot, в офисных приложениях Workspace. Google не упомянула о дополнительной плате за функции искусственного интеллекта в Workspace, но, вероятно, ей также понадобятся в будущем дополнительные средства для покрытия счетов за сервер.