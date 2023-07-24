Компания заказала у Samsung и LG соответствующие панели OLED

Всего пара месяцев остаётся до поступления в продажу смартфонов серии iPhone 15, где разработчики предложат ряд изменений. Ещё более серьёзные изменения могут быть в аппаратах будущих поколений. Появилась информация, согласно которой Apple готовит безрамочный вариант iPhone. Американский производитель обратился к компаниям Samsung и LG с просьбой подготовить соответствующие панели OLED. Уже iPhone 15 Pro должен иметь минимальные рамки среди всех современных смартфонов. Похоже, эта тенденция продолжится.

Чтобы устранить рамки, от Samsung и LG требуется решить связанные с технологиями инкапсуляции тонкой плёнки (TFE) и камеры под панелью (UPC) проблемы. Также необходимо место для антенн.

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Сейчас Samsung и LG являются главными производителями OLED без рамок спереди. От производителя аппаратов требуется размещать сенсоры и камеры Face ID внутри таких экранов. Экран безрамочного iPhone будет плоским, без изгибов по краям. Также Apple хочет, чтобы производители экранов делали более тонкие неорганические и органические плёнки для защиты внутренних компонентов устройства от влаги и кислорода.

В каком именно поколении аппаратов iPhone экраны станут безрамочными, не сообщается. Возможно, это случится до того, как Apple перейдёт на экраны собственной разработки microLED, пишет wccftech.