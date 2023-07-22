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Apple угрожает лишить пользователей в Великобритании возможности использовать iMessage и FaceTime
из-за предложенных новых требований к операторам связи. Новое предложение - это не новый закон, а обновление существующего закона об отключениии функций шифрования в интересах следствия 2016 года.

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Когда дело доходит до предоставления правоохранительным и государственным органам доступа к таким устройствам, как iPhone или iPad, Apple выступает ярым противником этой идеи. Компания твердо придерживается своей позиции, что конфиденциальность ее пользователей стоит на первом месте.

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Действующий закон позволяет Министерству внутренних дел Великобритании требовать отключения функций безопасности телефона без информирования общественности. До сих пор требование должно было пройти процесс рассмотрения, прежде чем оно будет реализовано. Однако, если новое предложение будет одобрено, эти требования вступят в силу немедленно, полностью пропустив процесс рассмотрения.

Из-за секретности требований, которые уже были реализованы, мало что известно о том, что они повлекли за собой. Это также означает, что почти невозможно узнать, все ли компании их соблюдали.

В министерском предисловии к новому предложению говорится: "Закон о полномочиях по расследованию 2016 г.  является ведущим в мире законодательным актом, который обеспечивает всеобъемлющий режим регулирования использования государственными органами полномочий на отключение функций безопасности телефонов  при расследованиях. Он разъясняет обстоятельства, при которых могут быть использованы различные полномочия по проведению расследований, и применяемые строгие меры, гарантируя, что любое вмешательство в частную жизнь является строго необходимым, санкционированным и подотчетным".

Это объяснение не подходит для Apple и мессенджера Signal, известного своим сквозным шифрованием сообщений. Signal также пригрозила удалить свое приложение в Великобритании, если вступят в силу новые дополнения к закону.

Профессор Алан Вудворд заметил в интервью: "Со стороны правительства проявляется определенная степень высокомерия и невежества, если они считают, что некоторые из крупных технологических компаний будут соблюдать новые требования без серьезной борьбы".

Министерство внутренних дел заявило BBC, что закон был разработан для "защиты населения от преступников, растлителей детей и террористов". Там добавили, что пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.


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