Redmi и iQOO готовят флагманы с экранами 2K и ультразвуковым сканером
Согласно инсайдам, Redmi (Xiaomi) и iQOO (Vivo) представят в четвёртом квартале модели серий K90 и Neo 11, которые бросят вызов друг другу в трёх ключевых категориях — экран, производительность и биометрия.
Ожидается, что Redmi K90 и iQOO Neo 11 получат плоские дисплеи с разрешением 2K. Как отмечают на различных форумах, такие экраны обеспечивают детализацию, сопоставимую с топовыми Samsung и Apple. Для оптимизации энергопотребления обе модели, вероятно, сохранят технологию LTPO, позволяющую динамически менять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц.
Что касается основных технических характеристик, то основой станет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, созданный по 3-нм техпроцессу TSMC, который, как уже известно, способен получить в AnTuTu более 3 млн баллов, что на 15-20% выше показателей предыдущего поколения.
Ещё одним плюсом станет переход обоих брендов на ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев. В отличие от оптических аналогов, эта технология лучше распознаёт влажные или загрязнённые пальцы, а также повышает безопасность за счёт трёхмерного моделирования узора.
На платформе Xiaomi Community пользователи шутят, что теперь можно разблокировать телефон даже после мытья посуды, а фанаты Vivo хвастаются скоростью срабатывания сканера в iQOO Neo 11.
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