Как ожидается, он будет называться Huawei Enjoy 70X+.

Компания Huawei готовит к выходу обновлëнную версию бюджетного смартфона Enjoy 70X — модель под названием Enjoy 70X+. Согласно данным инсайдеров, опубликованным 25 февраля, устройство получит ряд значительных улучшений, включая фронтальную камеру и расширенные варианты памяти.

Основным апгрейдом новой версии станет фронтальная камера: вместо скромных 8 Мп в Enjoy 70X она будет оснащена 32-мегапиксельным сенсором. Это изменение позволит делать более детализированные селфи и улучшит качество видеочатов — важный шаг для устройства бюджетного сегмента. Также Enjoy 70X+ лишится базовой версии на 128 ГБ. Производитель сделает ставку на модели с увеличенным хранилищем:

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ;

8 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ;

12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ.

Такое решение ориентировано на пользователей, ценящих возможность хранения большого объëма данных без использования облачных сервисов. Помимо технических изменений, Huawei добавит два новых цвета корпуса — Agate Red (красный агат) и Obsidian Black (чёрный обсидиан). Для сравнения: текущая модель Enjoy 70X доступна в четырех вариантах: классический чёрный, белый, зелёный и синий.

Апгрейды могут отразиться на стоимости устройства. Базовая версия Enjoy 70X (128 ГБ) сейчас оценивается в 1799 юаней (≈22 000 руб.), а модель на 256 ГБ — в 1999 юаней (≈24 000 руб.). Аналитики предполагают, что Enjoy 70X+ стартует с отметки выше 2000 юаней (≈24 000 руб.), что выведет его в более высокий ценовой сегмент.

О других характеристиках, таких как процессор или ёмкость аккумулятора, информация пока не раскрывается.

Официальный анонс Huawei ожидается в ближайшие недели — именно тогда станут известны все детали и точная дата выхода смартфона. Пока же пользователи обсуждают возможный успех модели: улучшенная камера и память могут привлечь аудиторию, но рост цены способен стать спорным моментом для бюджетной линейки.