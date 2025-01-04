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СтарыйДед
OPPO Find X8 mini представляет собой смартфон с 6,31-дюймовым экраном и тройной задней камерой
Что касается дизайна, он будет обладать текстурированной металлической средней рамкой и стеклянным корпусом.

В последнее время появились интересные слухи и подтверждения о новом компактном флагмане от OPPO, который, вероятно, будет называться OPPO Find X8 Mini. Этот телефон позиционируется как более портативная и мощная версия в линейке флагманов OPPO. 

Ранее появлялась информация о том, что OPPO Find X8 Mini будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 9400, тем же, который используется в моделях Find X8 и Find X8 Pro. Этот процессор, оснащенный восемью ядрами, включая мощное ядро Cortex-X925 с тактовой частотой 3,62 ГГц. Теперь инсайдер подтвердил, что его прямой экран будет размером 6,31 дюйма с разрешением 1,5K. Система камер данного смартфона Mini выглядит очень перспективно. Телефон будет оснащён трëхкамерной системой, где все три объектива имеют разрешение 50 МП. Одним из ключевых компонентов будет перископический телеобъектив, который позволит осуществлять высококачественную съёмку на больших расстояниях. OPPO ранее уже продемонстрировала свои инновации в уменьшении толщины телеобъективов перископа, поэтому можно ожидать, что этот телефон будет достаточно тонким и удобным в использовании.

OPPO Find X8 Mini будет отличаться более текстурированной металлической средней рамкой и стеклянным корпусом, что придаст ему премиальный и роскошный вид. Этот дизайн не только улучшит внешний вид устройства, но и обеспечит дополнительную прочность и комфорт в использовании. Телефон также поддерживает беспроводную зарядку, что станет значительным плюсом для большинства пользователей. А кроме того, у него будет короткофокусный оптический отпечаток пальца. OPPO Find X8 Mini, вероятно, будет выпущен одновременно с новым флагманом Find X8 Ultra, что ожидается не раньше весны 2025 года.

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