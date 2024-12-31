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СтарыйДед
Смартфон компании OPPO - Find X8, получил награду как универсальный флагман для развлечений
Он получил данную награду, благодаря своей превосходной производительности, отличным возможностям обработки изображений и дизайну художественного уровня.

В 2024 году технологический мир переживает настоящий бум инноваций, и каждый новый продукт объявляет о наступлении новой эры. В рамках этой волны была запущена специальная ежегодная премия: " Обновления 2024 года". Среди всех продуктов особое внимание заслуживает OPPO Find X8, который успешно завоевал почётную награду «Всестороннее развлекательное устройство» благодаря своей превосходной производительности, отличным возможностям обработки изображений и дизайну художественного уровня.

По сравнению с предыдущими моделями серии Find, OPPO Find X8 создаёт уникальные ощущения. Устройство стало легче и компактнее, обеспечивая комфорт во время использования. Это сделало его идеальным выбором для тех, кто ценит как производительность, так и эргономику. OPPO Find X8 ориентирован на простоту съëмки. Благодаря добавлению функции «бестеневая съëмка», процесс съëмки на мобильном телефоне становится более простым. Нужно лишь взять телефон, поднять руку, чтобы сделать снимок, и всë. Адаптивный затвор OPPO Find X8 автоматически распознает движущиеся объекты и переключается на план съëмки с приоритетом выдержки, повышая еë скорость. Для удовлетворения различных потребностей пользователей в создании снимков, OPPO предлагает более комплексное решение: непрерывный захват с помощью длительного нажатия или высокоскоростного нажатия. Алгоритмы обработки изображений делают картинку более текстурированной. Живые изображения, получившие широкую оценку в серии Reno, также появились в серии Find X8. Включив режим живого изображения, можно будет добиться высококачественных снимков. Более того, на живые изображения OPPO можно накладывать различные стили и даже напрямую преобразовывать их или конвертировать в GIF-файлы, что экономит много времени при последующей ретуши.

Помимо обработки изображений, OPPO также активно работала над улучшением искусственного интеллекта в 2024 году. Улучшения искусственного интеллекта OPPO Find X8 в основном связаны с «Xiaobu Assistant» в ColorOS 15. Теперь Xiaobu имеет возможности искусственного интеллекта на системном уровне. Нажав и удержав кнопку питания или нижнюю панель навигации, можно активировать Xiaobu Assistant одним касанием. Xiaobu также представила новый световой эффект, который позволяет пользователям перейти на новую страницу взаимодействия с искусственным интеллектом и напрямую завершить взаимодействие. Новый метод взаимодействия OPPO Find X8 Pro – «экран с запросом в один клик». Когда при нажатии кнопку питания или панель навигации ниже, Xiaobu словно имеет глаза и может чётко видеть содержимое на экране. Если у пользователя возникнут вопросы по поводу содержимого на экране, то можно использовать Xiaobu для озвучивания. 

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