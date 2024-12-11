Он имеет в общей сложности 8 ядер, включая 1 большое ядро ​​A725 с основной частотой 3,25 ГГц, 3 больших ядра A725 с основной частотой 3,0 ГГц и 4 ядра A725 с основной частотой 2,1 ГГц.

11 декабря 2024 года инсайдер Digital Chat Station поделился интересной информацией о предстоящем релизе нового чипсета от MediaTek — Dimensity 8400. Ожидается, что его официальный анонс состоится 23 декабря. Этот чип будет представлен как субфлагманский процессор, который обещает сочетание высокой производительности и энергоэффективности, что делает его привлекательным выбором для смартфонов среднего и высокого класса.

Dimensity 8400 будет построен на основе восьмиядерной архитектуры, изготовленной по современному 4-нм техпроцессу компании TSMC. В его состав войдут: 1 большое ядро Cortex-A725 с тактовой частотой более 3 ГГц, 3 больших ядра Cortex-A725 с тактовой частотой около 3 ГГц и 4 ядра Cortex-A725 повышенной эффективности с тактовой частотой около 2 ГГц. Такая конфигурация обеспечивает отличные вычислительные возможности, особенно при выполнении многозадачных операций и работе с требовательными приложениями. Учитывая современный подход к разработке процессоров, Dimensity 8400 обещает быть не только мощным, но и энергоэффективным, что особенно важно для пользователей, которые ценят длительное время работы своих устройств без подзарядки.

Для обработки графики в Dimensity 8400 используется графический процессор Arm Immortalis-G925, который также применяется в флагманском чипе Dimensity 9400. Хотя точное количество графических ядер пока не раскрыто, ожидается, что производительность GPU будет на высоком уровне, что подтверждается впечатляющими результатами в тестах.

Согласно предварительным данным, Dimensity 8400 демонстрирует отличные результаты в тестах производительности. В тесте AnTuTu чип набирает от 1,7 до 1,8 миллиона баллов, что позволяет ему обойти Snapdragon 8s Gen 3 и занять промежуточное положение между Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3. Одним из ключевых преимуществ Dimensity 8400 является его доступная цена. Ожидается, что смартфоны на базе этого чипа будут стоить всего около 200 долларов, что делает их доступными для широкой аудитории. Таким образом, пользователи смогут получить мощное устройство с современными характеристиками, не переплачивая за флагманские модели.