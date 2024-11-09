Они появились в базе данных сертификационной платформы SIRIM, Bluetooth SIG и несколько сертификационных платформ в Индии, Индонезии и Европе.

Серия смартфонов Vivo X200, впечатлившая китайских пользователей, готовится к появлению на мировом рынке. После успешного дебюта на родине, компания Vivo начала активное продвижение флагманов за рубеж. Первым шагом стала Малайзия – страна, где Vivo уже объявила о скором появлении долгожданных новинок.

Подтверждением скорого выхода служит информация о прохождении сертификации Vivo X200 и Vivo X200 Pro на платформе SIRIM в Малайзии. Это ключевой этап перед официальным запуском продаж, гарантирующий соответствие устройств местным стандартам качества и безопасности. Кроме малазийского рынка, смартфоны получили одобрение от Bluetooth SIG, а также прошли сертификацию в Индии, Индонезии и ряде европейских стран – ясный сигнал о планах Vivo по широкому географическому охвату.

На данный момент серия включает три модели: Vivo X200, Vivo X200 Pro и Vivo X200 Pro Mini. Однако пока что только две модели – Vivo X200 и Vivo X200 Pro – получили международные сертификаты. Отсутствие подтверждения для Vivo X200 Pro Mini на зарубежных платформах наводит на мысль, что эта модель, оснащённая 6,3-дюймовым экраном, может остаться эксклюзивом для китайского рынка.

Vivo X200 и X200 Pro – это устройства, которые могут похвастаться впечатляющими характеристиками. "Сердцем" смартфонов является мощный процессор MediaTek Dimensity 9400, обеспечивающий плавную работу и высокую энергоэффективность. Также они обладают OLED-экранами с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Быстрая и надежная работа гарантируется благодаря использованию памяти LPDDR5x и накопителя UFS 4.0. Также имеется аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч, сочетающийся с быстрой проводной зарядкой мощностью 90 Вт.

Что касается системы камер, обе модели оборудованы тройной 50-мегапиксельной камерой с основным сенсором Sony IMX921, обеспечивающим высокое качество снимков даже в сложных условиях освещения. В дополнение к основному сенсору, пользователям доступен сверхширокоугольный объектив и, что особенно впечатляет, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Zeiss. Он позволит получать невероятно детализированные снимки с большим увеличением.