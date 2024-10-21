Также данный смартфон будет обладать игровым чипом собственной разработки Q2.

В китайском технологическом сообществе было полно слухов, а теперь они были подтверждены, раскрывая характеристики долгожданного флагмана iQOO 13. Как заявил Цзя Цзиндун, вице-президент Vivo Brand и генеральный менеджер по стратегии бренда и продукта, это устройство не просто очередной смартфон – это амбициозный проект, стремящийся стереть грань между мобильными и компьютерными вычислениями. Ключевым фактором здесь является чипсет следующего поколения Qualcomm, который официально подтверждён под названием Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite обещает революционный скачок в производительности. Заявления о сравнении с возможностями персональных компьютеров звучат смело, но детали указывают на серьёзную основу для таких утверждений. Ожидается существенное улучшение показателей CPU, GPU и NPU, что позволит iQOO 13 с лёгкостью справляться с самыми требовательными задачами – от редактирования видео в высоком разрешении до запуска современных игр с максимальными настройками графики.

Партнёрство Vivo и Qualcomm направлено не только на чистую производительность, но и на оптимизацию энергопотребления, что критически важно для мобильного устройства. Функции динамической регулировки частот CPU и GPU позволяют адаптировать производительность под конкретные задачи, экономя заряд батареи в моменты низкой нагрузки.

Экран iQOO 13 – это 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей BOE с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Он предлагает первую в мире технологию защиты глаз с круговой поляризацией света OLED. Это решение призвано значительно снизить нагрузку на глаза при длительном использовании, что особенно актуально для геймеров и тех, кто много работает со смартфоном. Также у него имеется мощный аккумулятор ёмкостью 6150 мА*ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 120 Вт. Применение технологии отрицательного электрода кремния третьего поколения позволило сохранить компактность и лёгкость устройства, несмотря на внушительную ёмкость батареи.

Но iQOO 13 не останавливается на "железе". Смартфон оснащён игровым чипом собственной разработки – Q2. Этот чип позволяет достичь суперразрешения текстур 2K, сравнимого с уровнем ПК, и обеспечивает стабильный фреймрейт 144 FPS в поддерживаемых играх. В сочетании с многослойной системой рассеивания тепла, детали которой пока не раскрыты, это гарантирует комфортный игровой процесс даже в самых ресурсоёмких играх.

Кроме того известно, что смартфон имеет металлическую рамку корпуса и светодиодную вставку на задней панели. Толщина устройства не превышает 8,1 мм, а защита от пыли и воды соответствует стандарту IP68. iQOO 13 также обладает ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, NFC-модулем, ИК-сенсором и стереодинамиками. Устройство будет работать на новейшей версии операционной системы Android 15 с оболочкой OriginOS 5 или Funtouch OS 15, в зависимости от региона продажи.

Релиз iQOO 13 запланирован на ноябрь этого года в Китае, а его выход на другие рынки ожидается в декабре текущего года.